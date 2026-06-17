"Sztuczna inteligencja może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna". Premier z apelem do uczniów

Premier: sztuczna inteligencja może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna

Sztuczna inteligencja to jest coś, co już w tej chwili towarzyszy wam w życiu codziennym. (...) Wasza wyobraźnia podpowiada wam, że tempo rozwoju tych najnowocześniejszych technologii jest piorunujące - mówił podczas konferencji premier Donald Tusk zwracając się do uczniów obecnych na sali.

Jak ocenił, nie mówimy już o radykalnej zmianie cywilizacyjnej, która dotyka każdego z nas bez wyjątku na przestrzeni jednego pokolenia albo dekady. - Ta rewolucja związana z rozwojem sztucznej inteligencji to jest kwestia tak naprawdę ostatnich kilku lat - dodał.

Jak zauważył Tusk, z każdym miesiącem dochodzą nowe informacje mówiące o tym, do czego zdolna jest sztuczna inteligencja.

Jest taka obawa, że sztuczna inteligencja będzie sprawniejsza od nas, jeśli chodzi o rozmaitego typu operacje. Będzie od nas, jeśli już nie jest, inteligentniejsza. Z drugiej strony mamy takie poczucie, że ten zestaw pewnych wartości, jakichś moralnych wskazówek, takich pozytywnych przyzwyczajeń kulturowych, to jest coś, czego sztuczna inteligencja nie ma. Więc może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna, bardziej skuteczna w tym, co dobrym i w tym co złe - wymieniał premier.

Premier z apelem do uczniów

Szef rządu zwrócił uwagę na to, jak używane mogą być narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Jednocześnie ocenił, że najnowocześniejsze narzędzia mogą być też instrumentem do manipulowania wyobraźnią czy emocjami. - Więc dla mnie bardzo ważne jest, żebyście wszyscy w sposób taki bardzo poważny i przemyślany nauczyli się korzystać z tych narzędzi i żebyście im się nie poddali - mówił do licealistów.

Jak dodał, najważniejszym zadaniem dla młodego pokolenia będzie nielekceważenie zagrożeń jakie płyną ze sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym utwardzaniu poczucia suwerenności wobec narzędzi, z których korzystają.