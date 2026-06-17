Forsal logo

"Sztuczna inteligencja może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna". Premier z apelem do uczniów

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:51
"Sztuczna inteligencja może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna". Premier z apelem do uczniów
"Sztuczna inteligencja może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna". Premier z apelem do uczniów/PAP
Sztuczna inteligencja może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna - ocenił premier Donald Tusk podczas konferencji „Sztuczna inteligencja w edukacji - inwestycje i perspektywy”. Dodał, że najważniejszym zadaniem dla młodego pokolenia będzie nielekceważenie zagrożeń jakie płyną ze sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym utwardzaniu poczucia suwerenności wobec niej.

Premier: sztuczna inteligencja może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna

Sztuczna inteligencja to jest coś, co już w tej chwili towarzyszy wam w życiu codziennym. (...) Wasza wyobraźnia podpowiada wam, że tempo rozwoju tych najnowocześniejszych technologii jest piorunujące - mówił podczas konferencji premier Donald Tusk zwracając się do uczniów obecnych na sali.

Jak ocenił, nie mówimy już o radykalnej zmianie cywilizacyjnej, która dotyka każdego z nas bez wyjątku na przestrzeni jednego pokolenia albo dekady. - Ta rewolucja związana z rozwojem sztucznej inteligencji to jest kwestia tak naprawdę ostatnich kilku lat - dodał.

Jak zauważył Tusk, z każdym miesiącem dochodzą nowe informacje mówiące o tym, do czego zdolna jest sztuczna inteligencja.

Jest taka obawa, że sztuczna inteligencja będzie sprawniejsza od nas, jeśli chodzi o rozmaitego typu operacje. Będzie od nas, jeśli już nie jest, inteligentniejsza. Z drugiej strony mamy takie poczucie, że ten zestaw pewnych wartości, jakichś moralnych wskazówek, takich pozytywnych przyzwyczajeń kulturowych, to jest coś, czego sztuczna inteligencja nie ma. Więc może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna, bardziej skuteczna w tym, co dobrym i w tym co złe - wymieniał premier.

Zobacz również

Premier z apelem do uczniów

Szef rządu zwrócił uwagę na to, jak używane mogą być narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Jednocześnie ocenił, że najnowocześniejsze narzędzia mogą być też instrumentem do manipulowania wyobraźnią czy emocjami. - Więc dla mnie bardzo ważne jest, żebyście wszyscy w sposób taki bardzo poważny i przemyślany nauczyli się korzystać z tych narzędzi i żebyście im się nie poddali - mówił do licealistów.

Jak dodał, najważniejszym zadaniem dla młodego pokolenia będzie nielekceważenie zagrożeń jakie płyną ze sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym utwardzaniu poczucia suwerenności wobec narzędzi, z których korzystają.

Wszyscy powinniśmy walczyć z tym uzależnieniem od telefonu, TikToka, X-a, Facebooka, Instagrama. Tym bardziej musimy być wyczuleni na to, aby utrzymać swoją autonomię i suwerenność wobec tych coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji - zaapelował premier.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Sztuczna inteligencja może być nie tylko sprawniejsza od nas, ale też bardziej bezwzględna". Premier z apelem do uczniów »
Tematy: Donald TuskSztuczna inteligencjapremieruczniowie
Powiązane
Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?
Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?
Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r. Dla tych specjalizacji nawet 12 714,29 zł brutto
Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r. Dla tych specjalizacji nawet 12 714,29 zł brutto
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Lotnisko, Gdańsk
To najlepsze lotniska świata. Polskie miasto docenione. To nie Warszawa
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj