Trump o postępach denuklearyzacji Iranu

- Proces pozbawiania Iranu zdolności nuklearnych przebiega pomyślnie. Odbyli bardzo dobre spotkania i zobaczymy, co będzie dalej. Jak wiecie, uderzaliśmy w nich bardzo mocno przez trzy noce, ale dobrze się dogadujemy - powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem do Dakoty Północnej.

- Wszystko przebiega dobrze. Giełda praktycznie każdego dnia ustanawia nowe rekordy. Ceny ropy znacząco spadły. Widzę, że dziś cena spadła do 68 dolarów. To mniej niż wtedy, gdy rozpocząłem — można powiedzieć — atak na Iran, aby nigdy nie zdobył broni nuklearnej - dodał.

Przed atakiem USA i Izraela na Iran cena baryłki ropy była na poziomie ok. 70 USD.

Rozmowy USA–Iran w Dosze i rola mediatorów

Jak poinformowało telewizję CNN źródło dyplomatyczne, amerykańscy i irańscy urzędnicy prowadzą w środę w stolicy Kataru - Dosze, pośrednie, techniczne rozmowy na niższym szczeblu za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu i Kataru.

Źródła agencji Reutera przekazały, że techniczne rozmowy mają na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormuz oraz wypracowanie trwałego zawieszenia broni.

Zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff spotkali się z premierem Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem as-Sanim, aby przygotować grunt pod rozmowy. Według źródła posiadającego bezpośrednią wiedzę o negocjacjach, ani Kushner, ani Witkoff nie uczestniczą jednak w środowych rozmowach.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

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