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Nowe ceny paliw. Benzyna drożeje, diesel tanieje

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:30
Nowe ceny paliw. Benzyna drożeje, diesel tanieje
Nowe ceny paliw. Benzyna drożeje, diesel tanieje/Shutterstock
We wtorek maksymalne ceny paliw wyniosą 5,98 zł za litr benzyny 95, 6,69 zł za benzynę 98 oraz 6,11 zł za olej napędowy – wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii. W porównaniu z poprzednim dniem benzyny podrożeją, natomiast diesel stanieje

Ceny paliw we wtorek 23.06

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,69 zł, a diesla - 6,11 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w porównaniu z poniedziałkiem ceny maksymalne obu rodzajów benzyn wzrosną; tańszy będzie z kolei diesel.

Ceny paliw w weekend

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a diesla - 6,12 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

Ceny maksymalne paliw

Zgodnie z przepisami, resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

12 czerwca została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużająca obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Ministerstwo Finansów poinformowało w ub. tygodniu, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa. Tym samym, od 16 do 30 czerwca, poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc., będą obowiązywały ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: ceny paliwceny maksymalneceny diesla
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