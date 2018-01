JSW chce wystartować w przetargu na odmetanowanie kopalni Coal India Limited



Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) – wspólnie z ZOK, należącym do EXME Berger Group – chce wystartować w przetargu Coal India Limited na wykonanie modelu złoża gazu, dobór i zaprojektowanie systemu odmetanowania wraz z gospodarczym wykorzystaniem metanu, dostawę i zabudowę niezbędnych urządzeń, podała JSW.

Projekt, rozpisany na 9 lat obejmuje również wdrożenie systemu odmetanowania wraz z jego późniejszą obsługą. Ma on być przeprowadzony w jednej z kopalń Coal India Limited, zaprojektowanej i zbudowanej przez Polaków w latach sześćdziesiątych XX wieku, podano w komunikacie.

"To kopalnia zaprojektowana przez Polaków, teraz chcemy wejść na ten rynek z polską myślą techniczną. JSW i EXME Berger Group współpracują od wielu lat, wiele podobnych projektów wspólnie już zrealizowaliśmy i z chęcią przeniesiemy nasze bogate doświadczenia na rynek hinduski. Tu jesteśmy niekwestionowanym liderem" – powiedział prezes JSW Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

"Chodzi nam o wejście na rynki zagraniczne, a zwłaszcza na rynek hinduski. Widzimy ogromną szansę zarówno dla JSW, jak i firm okołogórniczych, do których my także się zaliczamy" – powiedział prezes ZOK Jerzy Berger.

W dalszym etapie prac mogą uczestniczyć także Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze.

ZOK, należąca do EXME Berger Group, jest największą w Polsce firmą zajmującą się kompleksowo odmetanowaniem górotworu kopalń węgla kamiennego, projektowaniem technologii odmetanowania, projektowaniem i budową obiektów oraz urządzeń dla odmetanowania, podziemnymi robotami wiertniczymi oraz zagadnieniami naukowo-badawczymi związanymi z oceną i likwidacją zagrożeń metanowych.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)