Bank Millennium liczy, że będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2018 r.



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Bank Millennium nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, ale liczy, że - jeśli nie zmienią się obecne wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału zysku - będzie mógł wypłacić dywidendę za 2018 rok, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

"Zarząd zarekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2017 w funduszach własnych. Jeśli tę propozycję zaakceptuje walne zgromadzenie, to przybędą nam 2 pkt proc. i dojdziemy do 22% wskaźnika Tier 1" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji prasowej.

Powód zalecenia braku wypłaty dywidendy wynika z zalecenia KNF z listopada ub. roku, dodał.

Bank przypomniał, że posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, w zależności od zaleceń nadzorczych. Wysokie współczynniki kapitałowe banku na koniec 2017 umożliwiłyby wypłatę w wysokości 75%, gdyby nie dodatkowe kryteria nadzoru dla banków z portfelami walutowych kredytów hipotecznych (K1 oraz K2).

Jak podkreślił prezes, obecny poziom kapitałów jest bardzo wysoki, a przy uwzględnieniu zysku za 2017 r., będzie jeszcze wyższy.

"Nasza polityka dywidendowa jest odpowiednia, niestety, nie jesteśmy nadal w stanie wypłacić dywidendy. Uważamy, że może w przyszłym roku będziemy w stanie wypłacić dywidendę, gdyż zmniejsza się udział walutowego portfela kredytów hipotecznych w portfelu ogółem" - powiedział Jorge.

"Chcemy wykorzystać ten kapitał do wzrostu organicznego, to pozwoli nam mocniej rosnąć w kredytach dla przedsiębiorstw. To nam też pozwoli powrócić do zdrowszej polityki dywidendy" - dodał.

Bank wyemitował w grudniu 10-letnie obligacje podporządkowane NC5 o wart. 700 mln zł, kwalifikujące się do kapitału Tier 2.

Jak powiedział prezes, bank nie planuje kolejnych emisji obligacji w tym roku.

"Myślę, że jesteśmy całkiem zabezpieczeni. To była emisja na 700 mln zł po dobrej cenie. To zostało już uwzględnione we współczynnikach. Na razie nie ma żadnych podstaw, by robić kolejną emisję" - powiedział prezes.

Wskaźnik Tier 1 wyniósł 20%, zaś łączny współczynnik kapitałowy (TCR) sięgnął 22% na koniec 2017 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)