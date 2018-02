Grupa Żywiec oczekuje stabilizacji sprzedaży piwa w Polsce w 2018 r.



Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec spodziewa się, że sprzedaż piwa w Polsce ustabilizuje się w 2018 r., poinformował prezes Guillaume Duverdier.

"Spodziewamy się, że w 2018 roku sprzedaż piwa w Polsce ustabilizuje się w wyniku pozytywnego wpływu dużych wydarzeń sportowych. Rynek wzrośnie w ujęciu wartościowym w wyniku spodziewanego wzrostu kosztów surowców i opakowań oraz dalszego wzrostu inflacji w Polsce" - napisał Duverdier w piśmie dołączonym do raportu rocznego spółki.

W 2017 roku sprzedaż piwa w Polsce spadła o 3% w ujęciu ilościowym w porównaniu do roku 2016 głównie z powodu złych warunków pogodowych w sezonie oraz braku dużych wydarzeń sportowych, które pozytywnie wpłynęły na sprzedaż w okresie porównawczym, dodał prezes.

Grupa Żywiec sprzedała 11 236 hl piwa wyniosła w 2017 r. wobec 11 689 hl rok wcześniej. Sprzedaż krajowa spadła do 10 759 hl w 2017 r. z 11 275 hl w 2016 r., a eksport wzrósł odpowiednio do 477 hl z 414 hl.

Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2017 roku sprzedała 11,2 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)