„Polska z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Unii Europejskiej i NATO, w których wspólnie z sojusznikami ujawniamy i potępiamy wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni” - zaznaczyło MSZ w wydanym w poniedziałek komunikacie. Z kolei we wpisie na X polski resort dyplomacji wezwał Rosję do natychmiastowego powstrzymania się od przeprowadzania cyberataków i do przestrzegania prawa międzynarodowego.

MSZ: Rosja prowadzi wrogie działania w cyberprzestrzeni

MSZ zauważyło, że UE w swoim poniedziałkowym oświadczeniu wskazuje, iż 16 Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji prowadzi szeroko zakrojoną wrogą działalność w cyberprzestrzeni wymierzoną w: struktury rządowe i dyplomatyczne państw UE, sektor obronny, energetyczny, przedsiębiorstwa z obszaru innowacji, a także instytucje badawczo-rozwojowe i edukacyjne.

Jak zaznaczono w komunikacie resortu spraw zagranicznych, w przeprowadzanie ataków Rosja „angażuje zarówno służby wywiadowcze, cyberprzestępców, samozwańcze grupy haktywistyczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa”. „System ten służy działaniom destrukcyjnym oraz operacjom wpływu ukierunkowanym na destabilizację struktur i procesów decyzyjnych państw UE i NATO”.

„W pełni popieramy decyzję UE o przyjęciu, w odpowiedzi na wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni, środków ograniczających pod postacią cybersankcji. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę sankcje obejmują nie tylko osoby fizyczne, lecz także inne podmioty zaangażowane w prowadzenie wrogich operacji w cyberprzestrzeni. Są one reakcją na wrogie działania naruszające prawo międzynarodowe oraz obowiązujące normy i zasady” - oświadczyło MSZ.

Podkreślono, że w obliczu stałego wzrostu zagrożeń w cyberprzestrzeni, Polska aktywnie działa na rzecz: ochrony krajowej infrastruktury krytycznej, budowania odporności, wzmacniania cyberobrony. We współpracy z sojusznikami stosujemy wszelkie dostępne narzędzia presji dyplomatycznej służące publicznemu potępieniu i pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców cyberataków.

UE nakłada sankcje za rosyjskie cyberataki na państwa europejskie

W poniedziałek państwa członkowskie UE w oświadczeniu wydanym przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas potępiły złośliwą działalność cybernetyczną Rosji. Podkreślono, że od lat FSB prowadzi szeroki zakres złośliwych działań cybernetycznych o coraz poważniejszym charakterze, dotykających UE, jej państwa członkowskie, a także partnerów międzynarodowych, zwłaszcza Ukrainę. Działania te obejmują infiltrację sieci rządowych i sabotaż infrastruktury krytycznej. Wśród celów znalazły się między innymi Francja, Niemcy, Polska, Cypr, Holandia, Austria, Słowacja, Rumunia i Finlandia - czytamy.

Wskazano, że 16. Centrum prowadzi od 2010 r. we Francji cyberszpiegostwo przeciwko strategicznym podmiotom rządowym, a od 2025 r. - przeciwko przemysłowi obronnemu. „W Niemczech celem działań są podmioty rządowe. Ostatnio w Polsce 16. Centrum przeprowadziło destrukcyjne operacje sabotażowe wymierzone w infrastrukturę krytyczną, w tym w elektrociepłownie” - czytany w unijnym komunikacie.

Zdecydowanie potępiono w nim działania Rosji i jej niewłaściwe wykorzystywanie cyberekosystemu, wymierzone w usługi publiczne i infrastrukturę krytyczną, powodujące zakłócenia i straty finansowe.

Jak poinformowano, UE w odpowiedzi na te złośliwe działania nałożyła sankcje na dziewięć osób i cztery podmioty. Na liście sankcyjnej umieszczeni zostali funkcjonariusze wywiadu GRU, a także cyberprzestępcy i hakerzy oraz firmy prywatne wspierające Rosję w destabilizowaniu państw UE.

Francja, Niemcy i Wielka Brytania odpowiadają na działania Moskwy

Wcześniej w poniedziałek szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział, że ambasador Rosji w tym kraju zostanie wezwany w najbliższych dniach do ministerstwa w związku z cyberatakami wymierzonymi we Francję i inne kraje europejskie, w tym Polskę. Jak powiedział, za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne. Także niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło w poniedziałek, że rosyjskie cyberataki wymierzone w Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej oraz Ukrainę są nie do zaakceptowania i dlatego - jak podkreśliło - wezwało ambasadora Rosji.

Wielka Brytania ogłosiła w poniedziałek nowy pakiet sankcji wymierzonych w osoby i podmioty powiązane z rosyjskimi atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Według Londynu Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębianie podziałów w Europie. (PAP)

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