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Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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39 minut temu
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję/Shutterstock
Rada Warszawy zdecydowała o likwidacji sześciu publicznych przedszkoli. Uchwały zostały przyjęte głosami radnych KO, mimo sprzeciwu PiS oraz radnych Lewicy, Miasto Jest Nasze i Wspólnego Jutra. Władze miasta przekonują, że wszystkie dzieci trafią do innych placówek.

Sprzeciw wobec likwidacji przedszkoli

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja, podczas której reprezentujący klub radnych PiS Damian Kowalczyk zaznaczył, że nikt z rodzicami o likwidacji nie rozmawiał, a jedynie ich poinformował. Zwrócił też uwagę, że dla kilkulatków przeniesienie do innej placówki i tym samym zmiana otoczenia jest szokiem. - Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał, że nie będą likwidowane placówki dopóki są tam dzieci. Tymczasem dzisiaj będziemy głosowali nad likwidacją takich placówek - powiedział i zaapelował, by nie zamykać placówek.

W imieniu klubu radnych Lewicy, MJN, Wspólnego Jutra głos zabrał Jan Mencwel, który podkreślił, że używanie niżu demograficznego jako argumentu do likwidacji przedszkoli jest nieuzasadnione i jest „pewnego rodzaju manipulacją”. - Nikt nie kwestionuje, że występuje niż demograficzny, natomiast występuję on nawet z poczwórną siłą w dzielnicach centralnych, szczególnie w Śródmieściu. Natomiast w podwarszawskich gminach, np. w Raszynie jest zjawisko boomu demograficznego - powiedział.

Zaznaczył, że jest to związane z drogimi kosztami życia w stolicy, a teraz jeszcze z likwidacją przedszkoli. - Miasto prowadzi nieudolną politykę, która wypycha młodych ludzi na przedmieścia - podkreślił.

Radni KO tłumaczą swoją decyzję

Szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski podkreślił, że były przeprowadzane rozmowy z rodzicami, jak również z pracownikami. - Jeżeli zdecydujemy się na ten drastyczny krok, to musimy zadbać o dwie rzeczy: żeby wszystkie dzieci znalazły miejsce w innym przedszkolu w danej dzielnicy, i żeby pracownicy znaleźli pracę w innych placówkach oświatowych - dodał.

Ocenił, że wydaje się, że ta praca została dobrze wykonana, bo na sali obrad nie ma ani protestujących rodziców, ani pracowników. Zaznaczył też, że w innych przedszkolach w tych trzech dzielnicach są jeszcze miejsca dla dzieci.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska poinformowała, że do likwidowanych placówek uczęszcza w tej chwili bardzo mało dzieci, np. do placówki przy Emilii Plater ogółem 10. - Wszystkie dzieci znalazły miejsca w innych, pobliskich placówkach, w których nadal są wolne miejsca - dodała.

Które przedszkola w Warszawie zostaną zlikwidowane?

Zlikwidowane zostaną śródmiejskie przedszkola: nr 30 „Zielona Łódeczka” przy ul. Rozbrat 10/14, nr 32 przy ul. Nowogrodzkiej 17, nr 34 przy ul. Emilii Plater 25, nr 36 „Odkrywcy Nowego Świata” przy ul. Nowy Świat 41A oraz nr 142 przy ul. Dąbrowskiego 25 na Mokotowie i nr 271 „Wróbelka Elemelka” przy ul. Broniewskiego 93 na Bielanach.

Przegłosowane uchwały wchodzą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Ile przedszkoli działa w Warszawie?

W stolicy działają 362 przedszkola publiczne (łącznie z przedszkolami specjalnymi, do których uczęszcza 40 tys. dzieci. W 45 oddziałach przedszkolnych liczebność nie przekracza 12 dzieci; w niemal 500 oddziałach liczba dzieci wynosi mniej niż 20 - wynika z danych publikowanych w kwietniu przez Serwis Samorządowy PAP.

FAQ

Które przedszkola zostaną zlikwidowane w Warszawie?

Rada Warszawy zdecydowała o likwidacji sześciu publicznych przedszkoli – czterech w Śródmieściu oraz po jednym na Mokotowie i Bielanach. Uchwały wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dlaczego Warszawa likwiduje przedszkola?

Władze miasta wskazują na niż demograficzny oraz bardzo małą liczbę dzieci w części placówek. Według ratusza wszystkie dzieci otrzymały miejsca w pobliskich przedszkolach, a pracownikom ma zostać zapewnione zatrudnienie w innych placówkach.

Kto sprzeciwiał się likwidacji przedszkoli?

Przeciw uchwałom głosowali radni PiS oraz przedstawiciele Lewicy, Miasto Jest Nasze i Wspólnego Jutra. Opozycja zarzuca władzom brak wystarczających konsultacji z rodzicami i wskazuje, że likwidacja przedszkoli może przyspieszyć odpływ młodych rodzin z Warszawy.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: WarszawaprzedszkolaRada Warszawy
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