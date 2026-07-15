KO na prowadzeniu, PiS traci
KO wedle sondażu dla WP wciąż ma największe poparcie – chce na nią oddać głos 28,6 proc. badanych (spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu do badania United Surveys z połowy czerwca).
PiS jest drugie w zestawieniu z poparciem 23 proc. respondentów (spadek o 1,1 pkt proc.).
Konfederacja i KKP notują mocne wyniki
Konfederacja Wolność i Niepodległość plasuje się na trzecim miejscu – na to ugrupowanie chęć zagłosowania wyraziło 15,7 proc. respondentów (wzrost o 3,5 pkt proc.).
Konfederacja Korony Polskiej otrzymałaby w wyborach 10,2 proc. głosów poparcia (wzrost o 0,6 pkt proc.).
Kto jeszcze w sejmie?
Spośród ostatnich partii przekraczających próg wyborczy Nowa Lewica może liczyć na 7,5 proc. poparcia (wzrost o 0,4 pkt proc.), a Polskie Stronnictwo Ludowe – na 5,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).
Te ugrupowania poza sejmem
Do Sejmu wedle sondażu nie weszłyby Partia Razem (poparcie 4 proc., wzrost o 0,9 pkt proc.) i Polska 2050 (poparcie 0,6 proc., spadek o 0,8 pkt proc.). Nowa partia Unia Centrum, której powstanie ogłoszono w ostatnią niedzielę, nie była jeszcze ujęta w badaniu.
Coraz mniej niezdecydowanych
Wyraźnie również zmniejszył się odsetek osób niezdecydowanych – z 7,8 proc. do 5,2, proc.
Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony w dniach 10–12 lipca 2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.