KO na prowadzeniu, PiS traci

KO wedle sondażu dla WP wciąż ma największe poparcie – chce na nią oddać głos 28,6 proc. badanych (spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu do badania United Surveys z połowy czerwca).

PiS jest drugie w zestawieniu z poparciem 23 proc. respondentów (spadek o 1,1 pkt proc.).

Konfederacja i KKP notują mocne wyniki

Konfederacja Wolność i Niepodległość plasuje się na trzecim miejscu – na to ugrupowanie chęć zagłosowania wyraziło 15,7 proc. respondentów (wzrost o 3,5 pkt proc.).

Konfederacja Korony Polskiej otrzymałaby w wyborach 10,2 proc. głosów poparcia (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Kto jeszcze w sejmie?

Spośród ostatnich partii przekraczających próg wyborczy Nowa Lewica może liczyć na 7,5 proc. poparcia (wzrost o 0,4 pkt proc.), a Polskie Stronnictwo Ludowe – na 5,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Te ugrupowania poza sejmem

Do Sejmu wedle sondażu nie weszłyby Partia Razem (poparcie 4 proc., wzrost o 0,9 pkt proc.) i Polska 2050 (poparcie 0,6 proc., spadek o 0,8 pkt proc.). Nowa partia Unia Centrum, której powstanie ogłoszono w ostatnią niedzielę, nie była jeszcze ujęta w badaniu.

Coraz mniej niezdecydowanych

Wyraźnie również zmniejszył się odsetek osób niezdecydowanych – z 7,8 proc. do 5,2, proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony w dniach 10–12 lipca 2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.