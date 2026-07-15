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Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:44
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać/Shutterstock
Scena polityczna w Polsce staje się coraz bardziej rozdrobniona. Choć Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, uwagę zwraca rosnące poparcie ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej. Najnowszy sondaż pokazuje, że do Sejmu weszłoby aż sześć partii, a dwucyfrowy wynik Konfederacji Korony Polskiej może być jednym z największych zaskoczeń badania.

KO na prowadzeniu, PiS traci

KO wedle sondażu dla WP wciąż ma największe poparcie – chce na nią oddać głos 28,6 proc. badanych (spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu do badania United Surveys z połowy czerwca).

PiS jest drugie w zestawieniu z poparciem 23 proc. respondentów (spadek o 1,1 pkt proc.).

Konfederacja i KKP notują mocne wyniki

Konfederacja Wolność i Niepodległość plasuje się na trzecim miejscu – na to ugrupowanie chęć zagłosowania wyraziło 15,7 proc. respondentów (wzrost o 3,5 pkt proc.).

Konfederacja Korony Polskiej otrzymałaby w wyborach 10,2 proc. głosów poparcia (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Kto jeszcze w sejmie?

Spośród ostatnich partii przekraczających próg wyborczy Nowa Lewica może liczyć na 7,5 proc. poparcia (wzrost o 0,4 pkt proc.), a Polskie Stronnictwo Ludowe – na 5,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Te ugrupowania poza sejmem

Do Sejmu wedle sondażu nie weszłyby Partia Razem (poparcie 4 proc., wzrost o 0,9 pkt proc.) i Polska 2050 (poparcie 0,6 proc., spadek o 0,8 pkt proc.). Nowa partia Unia Centrum, której powstanie ogłoszono w ostatnią niedzielę, nie była jeszcze ujęta w badaniu.

Coraz mniej niezdecydowanych

Wyraźnie również zmniejszył się odsetek osób niezdecydowanych – z 7,8 proc. do 5,2, proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony w dniach 10–12 lipca 2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: sondażpolitykapartie politycznekraj
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