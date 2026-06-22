Fragment A2 Biała Podlaska-Kijowiec

Chodzi o fragment A2 Biała Podlaska-Kijowiec (Lubelskie) o długości ponad 16 km. O wyborze najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę tego odcinka trasy GDDKiA informowała w marcu. Złożyło ją konsorcjum Mirbudu (lider) i Budpolu, oferta opiewała na nieco ponad 570 mln zł.

Spółka Mirbud poinformowała w poniedziałek, że GDDKiA Oddział w Warszawie dokonała „unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum” na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

GDDKiA wraca do etapu badania ofert

Rzecznik prasowy GDDKiA Szymon Piechowiak wyjaśnił PAP, że po wyborze najkorzystniejszej oferty do KIO wpłynęły dwa odwołania. - KIO częściowo uwzględniła jedno z nich i nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ponowne badanie i ocenę ofert, a w jej ramach odrzucenie oferty jednego z wykonawców, ale nie oferty konsorcjum Mirbud i Budpol – zaznaczył Piechowiak.

- Po unieważnieniu wyboru z marca wróciliśmy do etapu badania ofert, w tym tej złożonej przez konsorcjum Mirbud i Budpol. Jest to oferta z najniższą ceną – powiedział rzecznik.

Dodał, że po zakończeniu badania i oceny ponownie wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta. - Inni wykonawcy znów będą mogli odwołać się od naszego wyboru - zaznaczył.

Kiedy przetarg?

Piechowiak powiedział, że jeśli nikt się nie odwoła, kolejnym krokiem będzie skierowanie przetargu do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. – Gdy będziemy mieli pozytywny wynik kontroli, to będziemy mogli szykować się do umowy – dodał rzecznik.

Konsorcjum Mirbud (lider) i Budpol buduje odcinek Kijowiec - Dobryń

Konsorcjum firm Mirbud (lider) i Budpol mają zaprojektować i wybudować inny fragment autostrady A2, czyli 9-kilometrowy odcinek od miejscowości Kijowiec do węzła Dobryń (Lubelskie). Umowa w tej sprawie podpisana została na początku czerwca. Inwestycja za blisko 460 mln zł ma zostać zrealizowana do 2029 r.

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

Plany GDDKiA zakładają budowę węzła Dobryń, pary miejsc obsługi podróżnych, obiektów inżynierskich, oświetlenia, odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, a także ścieżek rowerowych, chodników i dróg do obsługi ruchu lokalnego. Wojewoda wydał już pozwolenie na budowę, czyli decyzję o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej. GDDKiA szacuje, że kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2029 r.

Budowę autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską

Budowę autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską GDDKiA podzieliła na cztery odcinki. Pod koniec grudnia ub.r. oddano do ruchu 10-kilometrowy fragment od węzła Siedlce Południe do węzła Siedlce Wschód. Z końcem kwietnia br. dyrekcja udostępniła blisko 27-kilometrowy fragment między węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. Według zapowiedzi GDDKiA, do końca czerwca kierowcy skorzystają z autostrady na odcinku Siedlce-Łukowisko.

W przyszłości autostrada A2 umożliwi przejazd od granicy z Niemcami do terminala samochodowego w Koroszczynie przy granicy z Białorusią.