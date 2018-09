ING Bank Śląski: Fintechy ewoluują w kierunku usługowym dla dużych banków



Nowy Jork, 25.09.2018 (ISBnews) - Fintechy wyraźnie ewoluują od ambicji zastąpienia tradycyjnych instytucji finansowych w kierunku usługowym dla dużych banków z utrwaloną pozycją rynkową i silną bazą klientów, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski.

"Jeszcze parę lat temu wśród projektów fintech dominował pogląd, że nadchodzi tsunami technologiczne, które zmiecie banki jako stare instytucje niegotowe do nowej rzeczywistości. Od pewnego czasu to podejście się diametralnie zmieniło. Fintechy, które wystawiają się na wydarzeniach takich, jak Finovate oczekują kupna ich rozwiązania, czy technologii przez banki" - powiedział ISBnews Bolesławski podczas konferencji Finovate w Nowym Jorku.

"Prezentacja produktu fintechów często skupia się na tym, jak korzystny jest dla instytucji. Rzeczywistość jest taka, że żeby zbudować miliardowego unicorna, trzeba spełnić właściwie zaporowe warunki. Fintechom łatwiej jest zbudować współpracę z bankiem. Ewolucja tych projektów w kierunku usługowym dla dużych instytucji jest bardzo widoczna i będzie postępować" - dodał wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Odnosząc się do oczekiwanych konsekwencji rynkowych wprowadzenia dyrektywy PSD2 Bolesławski ocenił, że jest to szansa dla "odpowiednio zaawansowanych technologicznie" instytucji.

"Otworzy to możliwości stworzenia oferty poprawiającej atrakcyjność dla klienta poprzez np. lepsze wsparcie firm w zarządzaniu, czy usprawnienie procesu kredytowego. Z drugiej strony problemem będzie kwestia udostępniania danych klientów na etapie przygotowania oferty np. prescoringu" - wskazał wiceprezes ING BSK.

ING Bank Śląski zaprezentował rozwiązanie Finansowanie Faktur na konferencji fintech Finovate w Nowym Jorku.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)