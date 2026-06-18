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Ropa tanieje po porozumieniu USA i Iranu. Rynek liczy na normalizację dostaw

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 08:16
Ropa tanieje po porozumieniu USA i Iranu. Rynek liczy na normalizację dostaw
Ropa tanieje po porozumieniu USA i Iranu. Rynek liczy na normalizację dostaw/GazetaPrawna.pl
Ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadają o ponad 2 proc. po tym, jak weszło w życie tymczasowe porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co poprawia perspektywy dostaw ropy przez cieśninę Ormuz - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 74,87 USD - niżej o 2,50 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 77,84 USD za baryłkę, w dół o 2,15 proc.

Trump ogłasza podpisanie memorandum z Iranem

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.

"Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem" - powiedział Donald Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godziny 1 w nocy i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wcześniej media w USA poinformowały, że dokument został podpisany przez prezydenta Trumpa podczas kolacji w Wersalu.

Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian "cyfrowo" podpisał memorandum.

"Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy" - oznajmił Baghaei.

Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie i zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju.

Baghaei powiedział w państwowej TV, że Iran musi być w stanie sprzedawać swoją ropę, a transport i ubezpieczenia nie mogą napotykać żadnych problemów. Dodał, że jego kraj musi otrzymywać dochody ze sprzedaży ropy.

Normalizacja dostaw z Zatoki Perskiej zajmie czas

Analitycy wskazują, że ropa naftowa straciła niemal wszystkie zyski, jakie osiągnęła podczas trwającego od 28 lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

"Łatwą częścią było osiągnięcie porozumienia USA-Iran, ale trudniejszą częścią jest określenie, w jakim stopniu zakłócenia transportu w ostatnich kilku miesiącach staną się trwałe" - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Analitycy Goldman Sachs ocenili, że eksport z Zatoki Perskiej ma się "normalizować" do końca przyszłego miesiąca. Mimo to przepływy mogą się odbudować jedynie do 70 proc. poziomu sprzed wojny - wskazali w rynkowej nocie.

Tymczasem chociaż ceny ropy na globalnych rynkach wyraźnie spadają, to presja na zapasy surowca pozostaje mocna.

Duży ubytek zapasów ropy w USA

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 8,26 mln baryłek, czyli o 1,94 proc., do 418,22 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy surowca w hubie Cushing, największym amerykańskim centrum magazynowania komercyjnego ropy, spadły do ok. 20 mln baryłek, a taki poziom traderzy na rynkach ropy uważają za minimum operacyjne.

Zapasy benzyny spadły w tym czasie w USA o 906 tys. baryłek, czyli o 0,42 proc., do 214,23 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 951 tys. baryłek, czyli o 0,93 proc., do 103,05 mln baryłek - podał DoE.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: Donald Trumpropa naftowaIran
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