Koniec zakupów w uwielbianej przez Polaków sieci sklepów? Handlowy gigant zamyka swoje markety

Czy francuski spożywczego gigant zamierza zwinąć swój biznes w Polsce? Na razie Carrefour robi na naszym rynku generalne porządki. - Przez wiele lat funkcjonowaliśmy według strategii stworzonej kilkanaście lat temu zakładającej, że model oparty na hipermarketach będzie funkcjonował przez długi czas – przyznał w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl Tomasz Waligórski, prezes Carrefour Polska. Jak stwierdził "klienci nie chcą już robić zakupów w 12-tysięcznych hipermarketach, gdzie trzeba spędzić 2,5 godziny", dlatego sieć zdecydowała się na zupełną transformację.

Jak ta transformacja ma wyglądać?

Carrefour nie ukrywa, że ogranicza swoją obecność w Polsce. Sieć od ubiegłego roku zamyka kolejne sklepy, ale – jak podkreśla jej prezes – nie jest to efekt nagłego kryzysu, lecz element świadomie realizowanej strategii. – Robimy to jednak celowo, aby uzdrowić naszą firmę, bo tego wymaga od nas dynamicznie zmieniający się rynek – powiedział w rozmowie z portalem Wiadomości Handlowe Tomasz Waligórski, prezes Carrefour Polska.

Nie ujawnił jednak, ile sklepów ostatecznie zniknie z mapy Polski. Wiadomo natomiast, że proces kurczenia się sieci trwa już od kilku lat. Jak wynika z danych przedstawionych przez prezesa, liczba placówek Carrefoura zmniejszyła się z około 850 sklepów w 2022 roku do 737 w 2025 roku. – W obecnej sytuacji rynkowej stawiamy na rentowność naszego biznesu kosztem liczby placówek. Inwestujemy w najlepsze lokalizacje i formaty – podkreślił Tomasz Waligórski w rozmowie z portalem Wiadomości Handlowe.

Jedną z placówek, która zakończyła działalność, był hipermarket w Galerii Galena w Jaworznie. Jak wskazuje spółka, sklep nie był rentowny.

Hipermarkety będą mniejsze

Zmiany nie ograniczają się wyłącznie do zamykania sklepów. Carrefour zamierza także zmniejszać powierzchnię swoich największych hipermarketów. – W tym roku zmniejszymy cztery hipermarkety. Plan na kolejny rok jest bardziej ambitny, choć wymaga on jeszcze zatwierdzenia przez centralę we Francji. Trzeba pamiętać, że zmniejszenie powierzchni sklepu oznacza także spadek nominalnej sprzedaży, bo część asortymentu znika – wyjaśnił prezes Carrefour Polska.

Odzyskaną powierzchnię sieć chce przeznaczyć na wynajem. Takie rozwiązanie zostało już zastosowane w Białymstoku, gdzie część dawnego hipermarketu zajęła IKEA.

Spekulacje o sprzedaży Carrefoura w Polsce

Problemy Carrefoura i informacje o możliwym wycofaniu się z polskiego rynku pojawiają się od kilku lat. Mimo kolejnych doniesień o potencjalnych inwestorach francuska sieć nadal prowadzi działalność w Polsce.

Nie brakuje jednak chętnych do przejęcia jej aktywów. W marcu Luis Araujo, dyrektor generalny sieci Biedronka, otwarcie przyznał, że firma obserwuje sytuację Carrefoura. – Mamy pewne aktywa na oku, a Biedronka mogłaby być rozwiązaniem dla sytuacji Carrefoura – mówił.

Według wcześniejszych informacji zainteresowanie nieruchomościami należącymi do francuskiej sieci miały wyrażać również inne duże firmy handlowe, między innymi Auchan, Kaufland, Netto oraz Żabka.

Państwowy sklep zamiast Carrefoura? Minister zakończył spekulacje

Jak przypomina serwis gazeta.pl. pojawił się także pomysł, aby aktywa Carrefoura przejęła Krajowa Grupa Spożywcza i stworzyła ogólnopolską sieć sklepów sprzedających żywność od polskich rolników.

Taki scenariusz nie będzie jednak realizowany. Kilka miesięcy temu minister rolnictwa Stefan Krajewski przyznał, że po analizie projektu uznano go za nieopłacalny. – Pomysł kupienia tej sieci jest zamknięty. Przeanalizowaliśmy to, decyzja została podjęta – powiedział w rozmowie z TVP, kończąc spekulacje dotyczące ewentualnego przejęcia Carrefoura przez państwową spółkę.