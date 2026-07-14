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Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026. Ile wynosi netto? Komu przysługuje? Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
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dzisiaj, 07:43
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?/Shutterstock
Osoby po 50. roku życia mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych dłużej niż większość osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Stały zasiłek wypłacany jest nawet przez cały rok osobom z odpowiednim stażem pracy. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy przewidują dwa różne okresy wypłaty i dwie różne kwoty świadczenia. Przez pierwsze dni urząd pracy wypłaca wyższą stawkę, później zasiłek jest niższy, ale stała kwota trafia na konto co miesiąc. Na koniec najważniejsze, od 1 czerwca 2026 kwoty zasiłku będą wyższe.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2026 roku od 1 czerwca 2026 obowiązują nowe, wyższe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Zmiana dotyczy zarówno podstawowego świadczenia, jak i wyższych kwot przysługujących osobom po 50. roku życia z dłuższym stażem pracy.

Kto może otrzymać stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia w 2026?

Wysokość i długość pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy nie tylko od wieku, ale również od stażu pracy. Osoby, które ukończyły 50 lat, ale nie mają 20-letniego stażu pracy, najczęściej mogą pobierać zasiłek tylko przez 180 dni. W takiej sytuacji bezrobotny otrzyma podstawowy zasiłek dla bezrobotnych, który od 1 czerwca wyniesie 1783,90 zł brutto (około 1623 zł netto) przez pierwsze 90 dni i 1400,90 zł brutto (około 1280 zł netto) w kolejnych miesiącach.

Znacznie korzystniejsze zasady obowiązują osoby po 50. roku życia, które mają min. 20 lat stażu pracy. Ta grupa może otrzymywać zasiłek w wysokości 120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych, nawet przez 365 dni. Od czerwca będzie to kwota 2140,68 zł brutto (około 1940 zł netto) przez pierwsze 90 dni i 1681,08 zł brutto (około 1520 zł netto) w kolejnych miesiącach. Wynika to z ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620).

Podsumowując, osoby bezrobotne pobierają przez pierwsze 3 miesiące wyższą kwotę świadczenia, po czym następuje etap określany potocznie jako "stały zasiłek". Nie chodzi jednak o oświadczenie bezterminowe, lecz o dalszą regularną wypłatę pieniędzy przez kolejne miesiące.

W przypadku osób po 50. roku życia z min. 20-letnim stażem wyższa kwota przysługuje przez pierwsze 90 dni (2140,68 zł ), a następnie przez kolejne 275 dni urząd pracy wypłaca niższe świadczenie w stałej wysokości (1681,08 zł).

Jeżeli bezrobotny nie ma wymaganego 20-letniego stażu pracy, a skończył 50 lat, przysługuje mu zasiłek podstawowy wypłacany przez 180 dni. Tu analogicznie, urząd również wypłaca wyższą kwotę (1783,90 zł) przez pierwsze 90 dni, ale później, niższy zasiłek (1400,90 zł) trafia do bezrobotnego już tylko przez kolejne 90 dni.

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych? Jakie warunki?

Aby otrzymać świadczenie sam wiek 50 plus i odpowiedni staż pracy nie wystarczą. Urząd pracy sprawdza również kilka innych warunków, które trzeba spełnić przed przyznaniem świadczenia:

  • trzeba mieć min. 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją,
  • odprowadzać składki na Fundusz Pracy,
  • być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

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Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - gdzie złożyć?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie pracy lub przez internet za pomocą portalu praca.gov.pl. Za wypłatę świadczenia odpowiada urząd pracy, który sprawdza staż pracy, okresy zatrudnienia i spełnienie warunków do przyznania zasiłku.

Te osoby nie dostaną zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom zwolnionym dyscyplinarnie, tym które same wypowiedziały umowę krótko przed rejestracją, odrzucającym propozycje pracy, stażu lub szkolenia, niestawiającym się na obowiązkowe wizyty w urzędzie, ukrywającym dochody lub tracącym status bezrobotnego.

Podstawa prawna: Ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 620)

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Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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Tematy: gov.plustawa rynek pracyzasiłek dla bezrobotnychnowa ustawa
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