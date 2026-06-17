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Nowy budżet UE. Rolnicy w Polsce z większym wsparciem

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 18:14
Rolnictwo Polska eksperci badanie raport inwestycje
Komisarz rolnictwa: co najmniej 33,6 mld euro dla polskich rolników z nowego budżetu/Forsal.pl
Polscy rolnicy mają otrzymać minimum 33,6 mld euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034, co oznacza zwiększenie środków w porównaniu z obecną wspólną polityką rolną w Polsce - przekazał PAP komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen. Dodał, że Polska będzie jednym z 16 krajów, które zyskają na nowej perspektywie finansowej.

Wzrost dopłat dla Polski w ramach nowej WPR

- Polska ma 31,2 mld euro w obecnej wspólnej polityce rolnej, a w przyszłości będzie to co najmniej 33,6 mld euro. Będzie więc więcej pieniędzy i myślę, że to jest dobra wiadomość - podkreślił komisarz rolnictwa.

Jak powiedział, wzrost dla Polski i innych 15 krajów wynika z wyrównywania dopłat dla rolników w nowej perspektywie budżetowej. Jak poinformował Hansen, 11 państw otrzyma z kolei mniejsze pieniądze na rolnictwo niż w obecnej „siedmiolatce”. Różnica w poziomach dopłat dla rolników pomiędzy krajami tzw. starej i nowej Unii utrzymuje się od czasu wejścia tych ostatnich do Wspólnoty. O jej zniesienie państwa naszego regionu zabiegają w każdych negocjacjach budżetowych.

Unijne fundusze dla Polski przekroczą 40 mld euro

Komisarz rolnictwa dodał, że wraz z funduszami, które trafią do rolników niebezpośrednio, np. w formie dofinansowania szkół rolnych, pieniądze dla Polski przekroczą 40 mld euro w przyszłej perspektywie budżetowej.

Odnosząc się do postulowanych przez m.in. Niemcy cięć w funduszach na rolnictwo, Hansen zauważył, że Irlandia, której kolejna prezydencja ma przygotować nowy kompromis uwzględniający głosy stolic, jest wielką sojuszniczką jeśli chodzi o utrzymanie wspólnej polityki rolnej i jej siły. (PAP)

mce/ mal/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Unia Europejskadofinansowanierolnictwo
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