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Wkrótce kolejny krajowy trening pierwszej pomocy. Już blisko 700 miejsc na mapie Polski

oprac. Diana Bartosiuk
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dzisiaj, 13:26
Pierwsza pomoc, fantom
Krajowy trening pierwszej pomocy - bezpłatne szkolenia dla obywateli/Shutterstock
W sobotę 20 czerwca odbędzie się kolejna już edycja Krajowego Treningu Pierwszej Pomocy. To część szerszego programu edukacyjnego państwa w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej (OLiOC). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W sobotę 20 czerwca w całej Polsce, już po raz kolejny, odbędą się bezpłatne treningi udzielania pierwszej pomocy. To dobra okazja, by odświeżyć swoją wiedzę w tym zakresie. W maju w podobnych wydarzeniach wzięło udział 170 tysięcy osób, prawdopodobnie również w czerwcu zainteresowanie będzie duże.

W szkoleniach może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, wystarczy przyjść, by pod okiem doświadczonych instruktorów przećwiczyć procedury ratujące zdrowie i życie.

Czym jest krajowy trening pierwszej pomocy?

Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że w razie wypadku byłoby w stanie udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednak tylko 19 proc. respondentów jest całkowicie pewnych swoich umiejętności.

Krajowy trening pierwszej pomocy to wydarzenie, które odbywa się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Ma charakter ogólnopolski: wprawdzie w sobotę 20 czerwca treningi odbędą się w 29 szpitalach i innych placówkach medycznych podległych MSWiA, jednocześnie zainteresowanie organizacją podobnych punktów wyraziły samorządy i organizacje pomocowe. Dzięki temu bezpłatne szkolenia odbędą się w blisko 700 lokalizacjach w całej Polsce.

Podczas treningów Polki i Polacy dowiedzą się, jak pomóc osobie, która przestała oddychać, jak zatamować masywny krwotok lub użyć defibrylatora w nagłym zatrzymaniu krążenia. Ochrona ludności zaczyna się świadomości obywateli. Zależy nam, by pierwsza pomoc stała się powszechną umiejętnością, powszechną jak znajomość numeru alarmowego 112. Krajowy Trening Pierwszej Pomocy to zaproszenie dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców do zdobywania kompetencji, które mogą uratować życie

– przekazała Magdalena Roguska, wiceminister MSWiA.

Centralny punkt Krajowego Treningu Pierwszej Pomocy zostanie zorganizowany na błoniach stadionu PGE Narodowy w Warszawie, jako przestrzeń wspólnego działania służb, organizacji i partnerów systemu bezpieczeństwa.

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Darmowe szkolenia dla obywateli - lista miejsc

Krajowy trening pierwszej pomocy jest częścią szerszego programu edukacyjnego państwa w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej (OLiOC). Jej praktyczny wymiar ma za zadanie przełożyć wiedzę zawartą w „Poradniku bezpieczeństwa” MSWiA na faktyczne umiejętności obywateli. Program przygotowuje uczestników na różne sytuacje: od rozpoznawania zagrożeń, przygotowania domów oraz rodzin na sytuacje kryzysowe, po ćwiczenie konkretnych działań, które ratują zdrowie i życie.

W maju, podczas niemal 800 pikników, szkoleń i pokazów organizowanych w całej Polsce we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w ramach Akademii OLiOC, wzięło udział niemal 170 tys. osób. Specjaliści uczyli, jak przygotowywać się i reagować na kryzysy - od pożaru, ewakuacji i zagrożenia chemiczne, przez przygotowanie plecaka ratunkowego, po udzielanie pierwszej pomocy.

Na stronie MSWiA można znaleźć pełną listę podmiotów leczniczych MSWiA zaangażowanych w Krajowy Trening Pierwszej Pomocy.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Diana Bartosiuk
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Tematy: MSWiAszkoleniepierwsza pomoc
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