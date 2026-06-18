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Zełenski rozmawiał z Tuskiem w Brukseli. Spotkanie w cieniu napięć polsko-ukraińskich

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 21:57
European Council summit in Brussels
Zełenski spotkał się z Tuskiem w kuluarach szczytu UE/PAP Archiwalny
Ukraiński portal Europejska Prawda przekazał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w Brukseli rozmowę z premierem RP Donaldem Tuskiem przy okazji szczytu UE. Według relacji, uznał on spotkanie za istotne w kontekście napięć między oboma państwami oraz zbliżającej się Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Portal napisał, że do rozmowy doszło przed początkiem posiedzenia plenarnego szczytu UE. Opublikował także zdjęcia, na których widać, że Zełenskiemu towarzyszył minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Obok Tuska była Agnieszka Bartol, przedstawicielka RP przy UE.

Rozmowa Zełenski–Tusk na marginesie szczytu UE

„O wynikach (rozmów) nie poinformowano, jednak to spotkanie ma szczególne znaczenie ze względu na zaostrzenie konfliktu historycznego między dwoma krajami oraz zbliżającą się Konferencję Odbudowy Ukrainy (URC) w Gdańsku, na której początkowo planowana była obecność prezydenta Zełenskiego” – skomentowała Europejska Prawda.

Następnie portal dodał, że według „niektórych polskich źródeł” Zełenski „przyjedzie do Gdańska mimo skandalu z »Bohaterami UPA«”. Podkreślił także, że oficjalnego potwierdzenia wizyty Zełenskiego w Polsce nie było.

Spór polsko-ukraiński wokół „Bohaterów UPA” wybuchł pod koniec maja, gdy Zełenski nadał takie imię jednej z jednostek wojskowych. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia uznawana jest w Polsce za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. W Ukrainie formacja ta uważana jest za uczestniczkę walk o niepodległość, głównie przeciwko ZSRR.

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi.

Niepewna wizyta w Gdańsku i Konferencja Odbudowy Ukrainy

Kapituła przedstawiła uczestniczącemu w jej obradach prezydentowi Nawrockiemu opinię w tej sprawie. Przedstawiciele KPRP informowali później, że prezydent podejmie decyzję w tej sprawie „w odpowiednim czasie”. Do dziś ona nie zapadła.

Kancelaria prezydenta Zełenskiego, dopytywana przez dziennikarzy, czy pojedzie on na Konferencję Odbudowy Ukrainy do Gdańska, nie udzieliła dotąd odpowiedzi. Powtórzyła stały komunikat, że ze względów bezpieczeństwa zagraniczne wizyty głowy państwa nigdy nie są zapowiadane.

W ostatnią sobotę Mykyta Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu, powiedział jednak PAP, że Zełenski planuje podróż do Gdańska.

Poturajew stwierdził, że Zełenski „ma tam być”. „Są takie plany i wiem, że wszyscy (ukraińscy uczestnicy konferencji — PAP) planujemy przyjazd. Chociaż nie mogę mówić w jego (Zełenskiego – PAP) imieniu” – podkreślił.

Deputowany zapewnił także, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Donald Tuskwołodymyr zełenskiBruksela
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