ZUS wypłaca tym osobom 689,17 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia. Wystarczy wniosek

Dodatek dla sieroty zupełnej jest świadczeniem przewidzianym w art. 76 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą go otrzymać osoby pobierające rentę rodzinną, które straciły oboje rodziców lub których matka zmarła, a ojciec był nieznany w chwili urodzenia albo jego zgon nie został potwierdzony.

Dodatek przysługuje wyłącznie przez okres pobierania renty rodzinnej. Co do zasady prawo do świadczenia zachowują osoby uczące się do ukończenia 25. roku życia. Inne zasady obowiązują osoby, które przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy – w ich przypadku renta rodzinna oraz dodatek mogą być wypłacane bez względu na wiek. Z kolei studenci, którzy kończą 25 lat w trakcie ostatniego roku studiów, zachowują prawo do świadczenia do zakończenia danego roku akademickiego.

Od 1 marca 2026 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 689,17 zł miesięcznie. Kwota tego świadczenia jest corocznie podnoszona w ramach waloryzacji emerytur i rent, która odbywa się zawsze w marcu.

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja przeprowadzana jest 1 marca każdego roku. Polega na zwiększeniu wysokości świadczeń oraz podstawy ich wymiaru o wskaźnik waloryzacji, uwzględniający średnioroczną inflację z poprzedniego roku oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że kolejna podwyżka dodatku dla sieroty zupełnej powinna nastąpić 1 marca 2027 roku.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokument powinien zawierać dane osoby uprawnionej, informacje dotyczące rodziców oraz załączniki potwierdzające prawo do świadczenia. Wniosek można przekazać osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem pełnomocnika.

Do formularza trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do otrzymania dodatku. Najczęściej są to akty zgonu obojga rodziców lub inne urzędowe dokumenty potwierdzające ich śmierć. Jeżeli ojciec nie został wpisany do aktu urodzenia dziecka, należy przedstawić akt urodzenia bez danych ojca oraz dokument potwierdzający zgon matki. W zależności od indywidualnej sytuacji ZUS może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku właściwy oddział ZUS, ustalony według miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub wskazany przez Prezesa ZUS, przeprowadza postępowanie i wydaje decyzję. Powinna ona zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na przyznanie świadczenia. Czas rozpatrzenia sprawy zależy przede wszystkim od kompletności złożonych dokumentów.

Jeżeli ZUS odmówi przyznania dodatku, wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji. Odwołanie można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w oddziale, który wydał decyzję. Następnie sprawa trafia do właściwego sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na wniesienie odwołania przysługuje 30 dni od dnia doręczenia decyzji, a całe postępowanie odwoławcze jest zwolnione z opłat sądowych.

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną – świadczenie, którego otrzymywanie jest kluczowym warunkiem uzyskania dodatku dla sieroty zupełnej

Warunkiem otrzymania dodatku dla sieroty zupełnej jest wcześniejsze uzyskanie prawa do renty rodzinnej. Świadczenie to przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub spełniała warunki do jej otrzymania, pobierała emeryturę pomostową, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo kwalifikowała się do jej przyznania. Renta rodzinna przysługuje również po osobach pobierających zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

O rentę rodzinną mogą ubiegać się różne grupy członków rodziny. Należą do nich:

dzieci własne, dzieci współmałżonka oraz dzieci przysposobione , którym świadczenie przysługuje do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia. Jeżeli 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, renta jest wypłacana do końca roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych świadczenie przysługuje osobom, które przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki, przed ukończeniem 25 lat, stały się całkowicie niezdolne do pracy;

, którym świadczenie przysługuje do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia. Jeżeli 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, renta jest wypłacana do końca roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych świadczenie przysługuje osobom, które przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki, przed ukończeniem 25 lat, stały się całkowicie niezdolne do pracy; wnuki oraz rodzeństwo zmarłego , o ile były przez niego wychowywane i utrzymywane przez co najmniej rok przed jego śmiercią oraz zostały przyjęte pod opiekę przed osiągnięciem pełnoletności;

, o ile były przez niego wychowywane i utrzymywane przez co najmniej rok przed jego śmiercią oraz zostały przyjęte pod opiekę przed osiągnięciem pełnoletności; inne dzieci pozostające na utrzymaniu zmarłego , pod warunkiem że były przez niego wychowywane i utrzymywane przez minimum rok przed jego śmiercią oraz nie przebywały w rodzinie zastępczej ani rodzinnym domu dziecka;

, pod warunkiem że były przez niego wychowywane i utrzymywane przez minimum rok przed jego śmiercią oraz nie przebywały w rodzinie zastępczej ani rodzinnym domu dziecka; małżonek zmarłego (wdowa lub wdowiec), jeśli pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej i w chwili śmierci współmałżonka miał ukończone 50 lat lub był niezdolny do pracy. Prawo do renty rodzinnej przysługuje także osobie wychowującej dziecko, wnuka lub rodzeństwo zmarłego uprawnione do tego świadczenia albo sprawującej opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy lub samodzielnej egzystencji. Renta może zostać przyznana również wtedy, gdy wdowa lub wdowiec ukończy 50 lat albo stanie się niezdolny do pracy w ciągu pięciu lat od śmierci współmałżonka lub od zakończenia wychowywania dzieci uprawnionych do renty rodzinnej.

Ile wynosi renta rodzinna w 2026 roku – świadczenie niezbędne do uzyskania dodatkowych 689,17 zł z ZUS?

Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do jej otrzymywania. Świadczenie stanowi określony procent kwoty, która przysługiwałaby zmarłemu, np. z tytułu emerytury lub renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy:

85 proc. świadczenia zmarłego – gdy rentę rodzinną pobiera jedna osoba uprawniona.

– gdy rentę rodzinną pobiera jedna osoba uprawniona. 90 proc. świadczenia zmarłego – w przypadku, gdy do renty rodzinnej prawo mają dwie osoby.

– w przypadku, gdy do renty rodzinnej prawo mają dwie osoby. 95 proc. świadczenia zmarłego – gdy świadczenie przysługuje trzem lub większej liczbie osób.

Łączna kwota renty rodzinnej nie może być niższa niż ustawowo określona minimalna wysokość świadczenia, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1978,49 zł. Należy pamiętać, że renta rodzinna, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe, jest każdego roku waloryzowana. Oznacza to, że jej najniższa wysokość zostanie ponownie ustalona po kolejnej waloryzacji, przypadającej od 1 marca 2027 roku.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty rodzinnej.

Oznacza to, że podstawowym warunkiem jego otrzymania jest faktyczne pobieranie renty rodzinnej. Dodatek ten nie może być przyznany samodzielnie – stanowi wyłącznie uzupełnienie renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS i nie jest dodatkiem do renty socjalnej.

Samo posiadanie uprawnień do renty rodzinnej lub możliwość jej uzyskania nie wystarcza. Świadczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy renta rodzinna jest realnie wypłacana. Możliwe jest natomiast jednoczesne pobieranie renty rodzinnej i renty socjalnej, jednak w takim przypadku renta socjalna jest odpowiednio pomniejszana, tak aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednocześnie renta socjalna po obniżeniu nie może spaść poniżej 10% tej kwoty minimalnej. Jeśli natomiast sama renta rodzinna przekroczy wspomniany limit 300%, renta socjalna nie przysługuje w ogóle.

Podstawa prawna: