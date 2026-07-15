Prawo do ryczałtu energetycznego mają osoby wskazane w przepisach. Są to przede wszystkim:

kombatanci;

osoby uznane za ofiary represji wojennych i okresu powojennego;

żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu oraz w batalionach budowlanych;

wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych, jeżeli pobierają emeryturę lub rentę i spełniają warunki określone w ustawie.

W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, w tym przypadku nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Oznacza to, że wysokość emerytury, renty czy innych dochodów nie ma wpływu na możliwość otrzymania dodatku.

Wielu uprawnionych nie składa wniosku. Bez tego ZUS nie wypłaci pieniędzy

Osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o ryczałt energetyczny, muszą złożyć odpowiedni wniosek. Samo posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej nie powoduje automatycznej wypłaty świadczenia. Do ZUS należy złożyć formularz ZUS-ERK wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia. W zależności od sytuacji mogą to być:

decyzja potwierdzająca status kombatanta;

dokumenty potwierdzające przymusowe zatrudnienie;

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów dotycząca wdowy lub wdowca;

zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek można złożyć:

osobiście w placówce ZUS,

przesłać pocztą,

przez pełnomocnika.

Nie obowiązuje żaden termin naboru. Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie roku. Po otrzymaniu kompletnego wniosku ZUS wydaje decyzję, a wypłata rozpoczyna się zgodnie z terminem wypłaty emerytury lub renty.

Przykład Pani Maria pobiera rentę rodzinną po mężu – kombatancie. Po uzyskaniu decyzji potwierdzającej uprawnienia złożyła formularz ZUS-ERK w najbliższej placówce ZUS. Po wydaniu pozytywnej decyzji ryczałt energetyczny został doliczony do jej comiesięcznej renty. Nie musiała wykazywać dochodów ani przedstawiać rachunków za energię elektryczną.

Ryczałt energetyczny nie jest wypłacany w osobnym terminie. ZUS przekazuje go razem z emeryturą lub rentą. Pieniądze trafiają na rachunek bankowy albo są dostarczane przekazem pocztowym – dokładnie w tym samym terminie, w którym wypłacane jest podstawowe świadczenie.

Czy trzeba co roku składać nowy wniosek?

Nie. Jeżeli prawo do ryczałtu zostało już przyznane, nie trzeba ponownie składać formularza każdego roku. ZUS wypłaca świadczenie tak długo, jak długo istnieją podstawy do jego otrzymywania. Nowy wniosek jest potrzebny przede wszystkim osobom, które dopiero uzyskały uprawnienia lub wcześniej nie korzystały z dodatku.

Czy ryczałt energetyczny jest opodatkowany?

Nie. Ryczałt energetyczny jest zwolniony z podatku dochodowego i nie trzeba wykazywać go w rocznym zeznaniu PIT. Świadczenie ma charakter ryczałtowy, dlatego beneficjent nie musi również rozliczać sposobu wydatkowania otrzymanych pieniędzy.

Z ryczałtem energetycznym można pobierać także inne dodatki

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego często mają również prawo do innych świadczeń wypłacanych przez ZUS lub przyznawanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Należą do nich m.in.:

dodatek kombatancki,

dodatek kompensacyjny,

świadczenia dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych,

świadczenia dla osób deportowanych do pracy przymusowej.

W wielu przypadkach możliwe jest również uzyskanie pomocy finansowej na leczenie, rehabilitację czy zakup sprzętu medycznego.

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