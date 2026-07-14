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WP: Lokalni politycy mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:01
[aktualizacja dzisiaj, 13:23]
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni/Shutterstock
Lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej mieli korzystać z nieformalnego dostępu do świadczeń w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie – wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Według relacji pracowników radni mieli m.in. uzyskiwać szybsze terminy wizyt, skierowania i recepty poza oficjalną kolejką. Politycy zaprzeczają tym zarzutom.

Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie

Portal informuje, że Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie jest publiczną przychodnią utworzoną przez Radę Miejską, a placówka podlega nadzorowi burmistrza oraz Rady Społecznej, której członków wybierają radni. Placówka zatrudnia około 170 osób, ma cztery przychodnie i opiekuje się blisko 26 tysiącami pacjentów.

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Nieformalny kanał dostępu do lekarzy

„Jak twierdzą pracownicy przychodni, obok oficjalnego systemu zapisów, w latach 2024-2025 funkcjonować miał w niej również nieformalny kanał dostępu do lekarzy. Korzystać z niego miała grupa lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej, która sprawuje władzę w Piasecznie. Politycy KO znajdują się również w radzie społecznej przychodni” - pisze portal.

Badania bez kolejki, pomoc w załatwieniu skierowania do specjalistów „na cito”, recepty na SMS-a z jednym słowem: „potrzebuję” - takich świadczeń mieli oczekiwać od personelu przychodni lokalni politycy KO. Dzwonili bezpośrednio do kierownictwa.

„Tworzyliśmy placówkę, która miała konkurować jakością z prywatnymi sieciami medycznymi. Pracownicy czuli tę misję. Tymczasem część polityków była zapisywana z pominięciem oficjalnej drogi, bez zachowania kolejności obowiązującej zwykłych pacjentów” - mówi WP.pl jeden z pracowników MCM. Według relacji sygnalisty dla portalu, radni mieli obchodzić kolejkę, dzwoniąc w niektórych przypadkach bezpośrednio do kierownictwa, aby załatwiono im rejestrację na szybsze terminy. W ten sposób uzyskiwali dostęp do świadczeń - wizyt u lekarzy, skierowań na badania, konsultacji specjalistycznych czy recept.

Kto mógł korzystać z nieformalnego dostępu do przychodni?

Według portalu wśród osób korzystających z nieformalnych kanałów kontaktu z personelem mieli znajdować się m.in.: przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie Katarzyna Wypych, przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Krzysztof Kasprzycki oraz radny miejski Piotr Sędziak. Cała trójka w przesłanych do portalu oświadczeniach, zaprzecza doniesieniom.

Jak pisze portal, recepcjonistka Agnieszka Krzaczek, która pracowała w placówce w Piasecznie od października do grudnia 2024 r. potwierdziła, że „kazano jej zapisywać radnych bez kolejki”.

Burmistrz Piaseczna zaprzecza, aby był informowany o omijaniu kolejek

Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz zaprzeczył w rozmowie z WP.pl, aby był informowany o przypadkach omijania kolejek w miejskiej przychodni. Podkreślił, że jest wrogiem wszelkiego „załatwiactwa”.

FAQ

Czy politycy KO w Piasecznie omijali kolejki w miejskiej przychodni?

Według ustaleń Wirtualnej Polski część lokalnych polityków KO miała korzystać z nieformalnego systemu umożliwiającego szybszy dostęp do lekarzy, badań, skierowań i recept. Osoby wskazane w publikacji zaprzeczają tym zarzutom.

Czego dotyczą zarzuty wobec Miejskiego Centrum Medycznego w Piasecznie?

Zarzuty dotyczą rzekomego obchodzenia oficjalnego systemu zapisów pacjentów. Według relacji pracowników politycy mieli być zapisywani poza kolejnością i uzyskiwać szybszy dostęp do świadczeń medycznych.

Kto odpowiada za nadzór nad Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie?

Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie jest publiczną przychodnią utworzoną przez Radę Miejską. Placówka podlega nadzorowi burmistrza Piaseczna oraz Rady Społecznej, której członków wybierają radni.

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Źródło: Media
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Kolekarzpiaseczno
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