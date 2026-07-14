Forsal logo

Trump naciska na Netanjahu. Chce wycofania izraelskich wojsk z Syrii i Libanu

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 21:45
US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House
Axios: Trump powiedział Netanjahu, by wycofał wojska z Syrii i Libanu/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump miał zaapelować do premiera Izraela Benjamina Netanjahu o rozpoczęcie wycofywania izraelskich wojsk z terytoriów Syrii i Libanu – poinformował we wtorek portal Axios. Izrael utrzymuje swoje siły w części obu państw, choć wcześniej Netanjahu zapowiadał, że armia pozostanie tam na razie bez zmian.

Trump miał namawiać Netanjahu do wycofania wojsk podczas rozmowy telefonicznej w czwartek - poinformował portal, powołując się na amerykańskie i izraelskie źródła.

Axios skomentował, że jest mało prawdopodobne, by izraelski premier zastosował się do słów prezydenta USA.

Trump naciska na Izrael w sprawie wycofania wojsk z Syrii i Libanu

Trump miał przekonywać Netanjahu, że izraelska obecność na południu Syrii wywołuje napięcia i może prowadzić do dalszej eskalacji. „Oni was tam nie chcą. Powinniście się wycofać” - powiedział amerykański prezydent, według relacji jednego z urzędników.

Źródło portalu dodało, że Trump przedstawił Netanjahu takie samo stanowisko w odniesieniu do Libanu.

Izraelski premier miał argumentować, że wojska muszą pozostać w tych państwach, by stworzyć strefę bezpieczeństwa wokół izraelskich granic.

Izraelska armia utrzymuje pozycje na Bliskim Wschodzie mimo presji USA

Siły zbrojne Izraela zajęły południowe obszary Syrii w grudniu 2024 r., gdy w tym kraju upadał reżim Baszara al-Asada, a władzę przejął były dowódca islamistycznych rebeliantów Ahmed al-Szara. Nowy przywódca Syrii spotkał się z Trumpem w Ankarze na szczycie NATO dzień przed tym, gdy amerykański prezydent dzwonił do Netanjahu - przypomniał Axios.

Część południowego Libanu jest ponownie okupowana przez Izrael od wiosny. Wojska izraelskie zajęły ten teren tłumacząc to koniecznością walki ze wspieranym przez Iran Hezbollahem, który atakował miejscowości na północy Izraela.

Prominentni członkowie rządu w Jerozolimie chcą, by izraelskie wojska bezterminowo pozostały na południu Syrii i Libanu, a niektórzy naciskają nawet na utworzenie tam żydowskich osiedli - zaznaczył portal. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: Donald TrumpwojskoBenjamin Netanjahu
Powiązane
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Donald Trump
Donald Trump przywrócił blokadę morską Iranu. Nowe opłaty za przepływ przez cieśninę Ormuz
Nie przegap
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Wąskie gardło międzynarodowej żeglugi. USA lub Iran mogą nałożyć opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz?
Formularze PIT, pieniądze i komputer
Rok przerwy po maturze. Jak zarobki dziecka w trakcie gap year mogą zrujnować PIT rodziców
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
dom energia termomodernizacja charakterystyka energetyczna ciepło
Rewolucja w „Czystym Powietrzu”. Zobacz, co zmienia się w dotacjach na termomodernizację
2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia
2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Nowy wiek emerytalny w Polsce
Nowy wiek emerytalny w Polsce. Kobiety będą pracować dłużej? Ekspert nie ma wątpliwości
Polecamy
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
koalicja chętnych
Polska gospodarzem ćwiczeń ws. bezpieczeństwa Ukrainy. Niemcy nie biorą udziału
kobieta, praca, laptop
Rynek pracy w II kwartale 2025. Zakończeń było więcej niż nowych zatrudnień [DANE GUS]
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
WP: Lokalni politycy mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
Polskie prawo chroni dzikich lokatorów. Właściciele mieszkań zostają z długami i zablokowaną nieruchomością
Polskie prawo chroni dzikich lokatorów. Właściciele mieszkań zostają z długami i zablokowaną nieruchomością
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
apteka, praca, leki, kobieta, recepta
GUS: Liczba aptek ponownie spadła. W Polsce działa już tylko 11 tys. placówek [DANE GUS]
Kraj
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
WP: Lokalni politycy mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Świat
US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House
Trump naciska na Netanjahu. Chce wycofania izraelskich wojsk z Syrii i Libanu
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Iran grozi zamknięciem kolejnej cieśniny. Ceny ropy mogą gwałtownie wzrosnąć
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
koalicja chętnych
Polska gospodarzem ćwiczeń ws. bezpieczeństwa Ukrainy. Niemcy nie biorą udziału
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Wąskie gardło międzynarodowej żeglugi. USA lub Iran mogą nałożyć opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz?
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Rafale wystrzliwuje nowy pocisk antydronowy
Francuskie Rafale trafią na Ukrainę. Będą używane, ale za to z tanim pogromcą Shahedów
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj