Forsal logo

Polska powołuje nowy organ do kontroli AI. Będzie przyjmował skargi i nakładał kary

Michał Kaźmierczak
Michał KaźmierczakWydawca, dziennikarz i komentator polityczny, pasjonat technologii
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 12:53
Ai ACT
Sejm zakończył 3 lipca 2026 r. prace nad ustawą o systemach sztucznej inteligencji, przyjmując 24 z 25 poprawek Senatu. Regulacja trafiła do prezydenta./Forsal.pl
Sejm zakończył 3 lipca 2026 r. prace nad ustawą o systemach sztucznej inteligencji, przyjmując 24 z 25 poprawek Senatu. Regulacja trafiła do prezydenta. Jej głównym zadaniem jest zbudowanie krajowego systemu egzekwowania bezpośrednio obowiązującego AI Act. Ustawa przewiduje powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która ma nadzorować rynek, prowadzić kontrole i postępowania, rozpatrywać skargi oraz nakładać administracyjne kary pieniężne.

Do czasu podpisania i ogłoszenia ustawy rozwiązania te nie są jednak obowiązującym prawem.

KRiBSI jako krajowy organ nadzoru nad AI

AI Act wymaga od państw członkowskich wyznaczenia co najmniej jednego organu nadzoru rynku i jednego organu notyfikującego oraz wskazania pojedynczego punktu kontaktowego. Polska ustawa powierza centralną rolę Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, określanej skrótem KRiBSI. Ma być organem nadzoru rynku w zakresie systemów AI, a zarazem elementem współpracy z instytucjami unijnymi i innymi krajowymi regulatorami.

Nie oznacza to przejęcia wszystkich spraw przez jedną instytucję. W obszarach regulowanych nadal istotne będą kompetencje organów sektorowych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ustawa ma uporządkować podział zadań i współpracę, ale praktyczna skuteczność systemu będzie zależała od sprawnego przekazywania informacji oraz unikania sporów kompetencyjnych.

Kontrole systemów sztucznej inteligencji

Komisja ma prowadzić działania nadzorcze, wszczynać postępowania w sprawie naruszeń i wydawać decyzje administracyjne. Kontrola może dotyczyć nie tylko samego oprogramowania, lecz także dokumentacji, sposobu wykorzystania systemu, procedur nadzoru człowieka, danych wejściowych pozostających pod kontrolą podmiotu oraz reakcji na incydenty. AI Act rozdziela obowiązki między dostawcę, importera, dystrybutora i podmiot stosujący, dlatego przedmiotem oceny będzie rola konkretnej organizacji w łańcuchu dostaw.

Krajowy organ ma działać w ramach unijnego mechanizmu nadzoru rynku. Jeżeli system stwarza ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa lub praw podstawowych, możliwe są środki prowadzące do usunięcia niezgodności, ograniczenia udostępniania, wycofania z rynku albo odzyskania produktu. Nawet system formalnie zgodny z wymaganiami może wymagać interwencji, jeżeli w praktyce stwarza ryzyko.

Skarga obywatela na działanie AI

Art. 85 AI Act daje każdej osobie fizycznej i prawnej prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru rynku, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że doszło do naruszenia rozporządzenia. Polska ustawa ma ustanowić krajową procedurę obsługi takich zgłoszeń przez KRiBSI. Skarga nie jest tym samym co pozew o odszkodowanie. Jej celem jest uruchomienie nadzoru i doprowadzenie do zbadania zgodności praktyki z AI Act.

Obywatel może równolegle korzystać z innych środków. Jeśli sprawa dotyczy danych osobowych, właściwa może być skarga do Prezesa UODO. W relacji konsumenckiej znaczenie mają reklamacja, pomoc rzecznika konsumentów, działania UOKiK i droga sądowa. Przy dyskryminacji w zatrudnieniu zastosowanie znajdują przepisy prawa pracy. Nowa komisja nie zastąpi wszystkich tych instytucji ani nie będzie automatycznie przyznawała odszkodowania osobie dotkniętej błędem algorytmu.

Administracyjne kary za naruszenie AI Act

KRiBSI ma uczestniczyć w krajowym systemie nakładania sankcji przewidzianych w AI Act. Najwyższy unijny limit za naruszenie zakazanych praktyk wynosi do 35 mln euro albo do 7 proc. światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Za wskazane naruszenia obowiązków operatorów i przejrzystości grozi do 15 mln euro albo do 3 proc. obrotu, a za przekazanie organowi informacji nieprawidłowych, niepełnych lub wprowadzających w błąd do 7,5 mln euro albo do 1 proc. obrotu. Dla MŚP górnym limitem jest niższa, a nie wyższa z odpowiednich wartości.

Kary nie będą nakładane automatycznie. Organ ma oceniać charakter, wagę i czas trwania naruszenia, liczbę osób dotkniętych działaniem, poziom szkody, wielkość przedsiębiorcy, współpracę, umyślność i działania naprawcze. Ustawa krajowa określa procedurę, kompetencje i zasady działania organu, natomiast podstawowe maksymalne poziomy sankcji wynikają bezpośrednio z rozporządzenia unijnego.

Zobacz również

Opinie indywidualne i większa pewność dla firm

Polskie rozwiązanie przewiduje możliwość występowania do Komisji o opinię indywidualną dotyczącą stosowania AI Act. Z instrumentu ma móc skorzystać podmiot już objęty obowiązkami lub planujący działanie, które może prowadzić do objęcia przepisami. Może to mieć znaczenie przy ocenie, czy konkretne rozwiązanie jest systemem AI, jaka jest rola przedsiębiorcy oraz czy zastosowanie mieści się w kategorii wysokiego ryzyka.

Opinia nie powinna być traktowana jak certyfikat pozwalający ignorować późniejsze zmiany systemu. Ocena dotyczy przedstawionego stanu faktycznego. Aktualizacja modelu, rozszerzenie źródeł danych, zmiana grupy użytkowników lub wykorzystanie wyniku do nowej decyzji może prowadzić do odmiennej kwalifikacji. Przedsiębiorca będzie musiał przekazać komisji rzetelny i kompletny opis, a nie marketingową charakterystykę narzędzia.

Piaskownice regulacyjne dla innowatorów

Ustawa reguluje również piaskownice AI, czyli kontrolowane środowiska, w których można rozwijać i testować innowacyjne systemy przy współpracy z organami. AI Act wymaga, aby każde państwo członkowskie zapewniło co najmniej jedną taką piaskownicę. Rozwiązanie ma ułatwić zrozumienie wymagań, identyfikację ryzyka i przygotowanie dokumentacji przed wejściem produktu na rynek.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mają korzystać z preferencji, w tym z dostępu do informacji i wsparcia dostosowanego do ich skali. Udział w piaskownicy nie znosi odpowiedzialności ani nie pozwala testować dowolnego systemu na ludziach bez zabezpieczeń. Testowanie w warunkach rzeczywistych podlega osobnym wymaganiom, w tym zasadom ochrony danych i, w odpowiednich przypadkach, świadomej zgodzie uczestników.

Ustawa na ostatnim etapie procesu

3 lipca Sejm przyjął większość poprawek Senatu i zakończył parlamentarny etap prac. Według stanu na 10 lipca ustawa oczekuje na decyzję prezydenta. Dopiero podpis, ogłoszenie i upływ przewidzianego okresu vacatio legis pozwolą mówić o obowiązujących krajowych rozwiązaniach. Sam AI Act jest rozporządzeniem i obowiązuje bezpośrednio, dlatego brak działającego krajowego organu nie usuwa obowiązków przedsiębiorców wynikających z prawa unijnego.

Źródła

  1. Ustawa z 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji – tekst ustalony po rozpatrzeniu poprawek Senatu, druk sejmowy nr 2443.
  2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przebieg prac nad drukiem nr 2443.
  3. Ministerstwo Cyfryzacji, informacja o projekcie ustawy przyjętym przez Radę Ministrów 31 marca 2026 r.
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689, w szczególności art. 70, art. 74–85 i art. 99.
  5. Urząd Ochrony Danych Osobowych, uwagi do projektu ustawy o systemach sztucznej inteligencji.
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Michał Kaźmierczak
Michał Kaźmierczak

Współpracował z Wirtualną Polską, Wprost, Zieloną Interią. Komentuje wydarzenia polityczne dla Polskiego Radia. Zajmuje się polityką międzynarodową i krajową na łamach Gazety Prawnej. Pasjonat technologii i nauki.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska powołuje nowy organ do kontroli AI. Będzie przyjmował skargi i nakładał kary »
Tematy: Sztuczna inteligencjaAIAI Act
Powiązane
student, medycyna, rekrutacja, biologia, matura
Gorączka rekrutacyjna 2026. Dlaczego progi punktowe na oblegane studia znowu wystrzeliły w górę?
kranówka, woda, klient, darmowe, lokal
Koniec odmowy w restauracji. Klient poprosi o wodę z kranu, a lokal ma podać 0,5 litra za darmo
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Nie przegap
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
zaświadczenie, pismo urzędowe, pieczęć
Dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy [PORADNIK]
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Polskie banknoty w tle, na pierwszym planie smartfon z aplikacją ZUS - dodatek energetyczny 2026
ZUS wypłaca 336,16 zł miesięcznie na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł
W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Osobom, które skończyły 56. lat od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Osobom, które skończyły 56. lat od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Polecamy
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Tak zmieniały się ceny w czerwcu. GUS wskazał największe podwyżki i spadki
Inflacja mocno w dół. GUS podał najnowsze dane za czerwiec 2026
Geopolityka zagląda do naszych portfeli. Ponad połowa Polaków spodziewa się problemów finansowych
Geopolityka zagląda do naszych portfeli. Ponad połowa Polaków spodziewa się problemów finansowych
Lidl czy Biedronka? Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można zarobić więcej
Lidl czy Biedronka? Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można zarobić więcej
koalicja chętnych
Polska gospodarzem ćwiczeń ws. bezpieczeństwa Ukrainy. Niemcy nie biorą udziału
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
Kraj
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
szpital południowy
Prywatni pacjenci w czasie dla NFZ i praca po 55 godzin bez przerwy. Raport NIK ws. nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym
ZUS, emerytury, świadczenie, składki, emerytura
Emerytura wyższa nawet o kilkaset złotych na podstawie tego wniosku do ZUS. Wiele osób popełnia ten błąd formalny
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Polskie myśliwce w akcji. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorąco
Polskie myśliwce w akcji. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorąco
Świat
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
Śmigłowiec Mi-28
Ukraińcy znów to zrobili. Dron "Raroga" dopadł śmigłowiec Mi-28 nad Rosją
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House
Trump naciska na Netanjahu. Chce wycofania izraelskich wojsk z Syrii i Libanu
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Iran grozi zamknięciem kolejnej cieśniny. Ceny ropy mogą gwałtownie wzrosnąć
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj