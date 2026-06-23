Dzień Ojca może być okazją nie tylko do świętowania, ale również do zadbania o własne zdrowie. Z takiego założenia wyszedł Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, który przygotował dla mężczyzn bezpłatne badania i konsultacje specjalistyczne. Uczestnicy nie potrzebują skierowania, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

NFZ zaprasza na badania z okazji Dnia Ojca

Mężczyźni rzadziej niż kobiety korzystają z badań profilaktycznych i często zgłaszają się do lekarza dopiero wtedy, gdy pojawiają się niepokojące objawy. Z okazji Dnia Ojca NFZ postanowił zachęcić panów do regularnej kontroli stanu zdrowia, organizując dzień otwarty pod hasłem „Zdrowy Tata – Czy to Ty?”.

Wydarzenie odbywa się 23 czerwca w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Ozimskiej 72A w Opolu. Akcja potrwa od godziny 10.00 do 14.00.

Jakie badania będzie można wykonać?

Przygotowana przez NFZ strefa zdrowia i profilaktyki umożliwi wykonanie kilku podstawowych badań oraz skorzystanie z konsultacji specjalistycznych. W programie znalazły się:

konsultacje kardiologiczne,

badanie EKG,

pomiar ciśnienia tętniczego,

analiza składu ciała wraz z oceną wieku metabolicznego,

badanie wzroku w mobilnym gabinecie okulistycznym, tzw. Zaćmobusie.

Organizatorzy podkreślają, że badania mają charakter profilaktyczny i mogą pomóc we wczesnym wykryciu problemów zdrowotnych związanych m.in. z chorobami układu krążenia czy schorzeniami narządu wzroku.

Bez skierowania, ale trzeba się wcześniej zgłosić

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga skierowania od lekarza, warto jednak skorzystać z telefonicznej rejestracji. Dzięki temu organizatorzy mogą zaplanować liczbę uczestników, pacjenci unikną zaś długiego oczekiwania na badania.

Eksperci od lat podkreślają, że regularne badania profilaktyczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom lub wykrywania ich na wczesnym etapie. Kontrola ciśnienia tętniczego, badania serca czy ocena ogólnej kondycji organizmu mogą pomóc w szybkim wdrożeniu leczenia i ograniczeniu ryzyka poważnych powikłań zdrowotnych. Akcja przygotowana przez NFZ ma przypominać, że o zdrowie warto dbać nie tylko od święta.

Bezpłatny bilans zdrowia w każdej przychodni POZ

Ponieważ jednak akcja opolskiego oddziału NFZ ma charakter lokalny i jednodniowy, warto skorzystać z innych programów profilaktycznych, które pozwalają na wykonanie szeregu badań bezpłatnie.

Bezpłatny program Moje Zdrowie, przeznaczony dla wszystkich od 20. roku życia pozwala na wykonanie bilansu zdrowia. Wystarczy wypełnić ankietę (można to zrobić logując się na IKP lub udać do przychodni POZ), następnie pacjent otrzymuje skierowania na badania oraz zaproszenie na wizytę podsumowującą.

To nie wszystko: podczas wizyty przeprowadzany jest dokładny wywiad lekarski, lekarz opracowuje dla pacjenta indywidualny plan zdrowotny (IPZ). Warto wiedzieć, że jest to właściwie jedyna możliwość, by bezpłatnie wykonać oznaczenie lipoproteiny A. Jej poziom określa się raz w życiu (jest właściwie niezmienny), za to pozwala oszacować wrodzone ryzyko kardiologiczne.