Niebawem świat ponownie usłyszy o Polsce w kontekście praworządności. A to za sprawą byłych funkcjonariuszy służb PRL, którym obniżono emerytury. Grupa dotkniętych nowymi przepisami zamierza odwołać się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), nie czekając na to, co w ich sprawie powie polski sąd. »